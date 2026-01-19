Questi soldati invalidi che protestano nel Parlamento ucraino non esistono

Circolano online alcuni video che mostrerebbero soldati ucraini mutilati protestare all’interno della Rada, il Parlamento di Kiev. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali o fonti affidabili che attestino l’esistenza di queste manifestazioni. È importante analizzare con attenzione le fonti e verificare le informazioni prima di trarre conclusioni su eventi di questa natura.

Circolano diversi video che mostrerebbero presunte proteste di soldati ucraini mutilati all’interno del Parlamento di Kiev, la Rada. Secondo i sottotitoli in italiano, i militari accusano i politici di parlare di pensioni mentre al fronte i soldati devono pagarsi da soli persino le medicazioni. Le immagini vengono utilizzate per sostenere l’idea di un’élite politica distante dalla realtà della guerra, un’operazione di disinformazione e propaganda generata con l’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. I video non mostrano scene reali avvenute nel Parlamento ucraino.. Le scene sono generate con l’Intelligenza Artificiale.🔗 Leggi su Open.online

Questi venezuelani che ringraziano Trump per la cattura di Maduro non esistono

Non ci sono evidenze che i venezuelani nel video ringrazino realmente Donald Trump per la cattura di Maduro. Il video mostra persone con emozioni diverse, ma la sua autenticità e il contesto rimangono incerti. È importante verificare le fonti prima di affidarsi a contenuti che potrebbero essere manipolati o fuori contesto.

"Boom di parcheggi per invalidi in via Narbone: giustissimo, ma i non invalidi? Qua posteggiare è impossibile"

In via Alessio Narbone si registra un aumento dei parcheggi riservati agli invalidi, con cinque posti disponibili nell’isolato. Questa misura è importante e necessaria per garantire i diritti di chi ne ha bisogno. Tuttavia, la presenza di numerosi spazi dedicati rende difficile trovare un parcheggio per gli altri utenti, evidenziando le sfide di una zona già complessa in termini di disponibilità di posti auto.

