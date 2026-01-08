Questi venezuelani che ringraziano Trump per la cattura di Maduro non esistono
Non ci sono evidenze che i venezuelani nel video ringrazino realmente Donald Trump per la cattura di Maduro. Il video mostra persone con emozioni diverse, ma la sua autenticità e il contesto rimangono incerti. È importante verificare le fonti prima di affidarsi a contenuti che potrebbero essere manipolati o fuori contesto.
Circola un video dove diversi venezuelani starebbero ringraziando Donald Trump, tra gioia e pianti, per la cattura di Nicolás Maduro. Tra le prime persone raffigurate troviamo un’anziana donna in lacrime con in mano la bandiera venezuelana. Le scene, però, non sono reali. Per chi ha fretta. Il video è stato condiviso il 4 gennaio 2026 su Facebook e poi rilanciato anche da Elon Musk.. Il filmato è stato creato con l’intelligenza artificiale.. La clip proviene da un account TikTok che pubblica contenuti generati artificialmente.. Analisi. Il video viene condiviso con la seguente narrazione: I venezuelani piangono in ginocchio ringraziando Trump e l’America per averli liberati da Nicolas Maduro Ho aggiunto i sottotitoli in inglese così puoi capirli “Il popolo piange per la sua libertà, grazie agli Stati Uniti per averci liberato” “L’eroe, grazie Donald Trump” Il video risulta ripreso dall’account X Wall Street Apes, condiviso anche da Elon Musk. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Questo video non mostra i cittadini venezuelani che festeggiano la cattura di Maduro
Leggi anche: I venezuelani in Cile e in Colombia festeggiano la cattura di Maduro da parte degli Usa
Questi video di venezuelani che ringraziano Trump per la cattura di Maduro sono falsi; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Venezuela, morti e feriti. Usa: Maduro incriminato a New York per droga, armi e terrorismo; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25.
Questi venezuelani che ringraziano Trump per la cattura di Maduro non esistono - Circola un video dove diversi venezuelani starebbero ringraziando Donald Trump, tra gioia e pianti, per la cattura di Nicolás Maduro. open.online
Trump: “Il nostro controllo sul Venezuela potrebbe durare anni”. Maduro e la moglie feriti durante la cattura - “Solo il tempo” dirà quanto durerà la supervisione dell’amministrazione americana sul Venezuela. ilfattoquotidiano.it
Trump: "Governeremo il Venezuela fino a una transizione sicura". La prima foto di Maduro dopo la cattura - Il presidente americano ha annunciato su Truth l'arresto del presidente venezuelano e della moglie Cilia Flores, dopo una notte di bombardamenti su Caracas, con esplosioni e attacchi aerei. ilfoglio.it
Gli attacchi aerei di Trump sul Venezuela e la cattura di Maduro guadagnano critici e sostenitori...
“Maduro e’ un uomo violento, ha ucciso milioni di persone”. Lo ha detto Donald Trump parlando al Kennedy Center di Washington. “Le persone ci ringraziano per la sua cattura”, ha aggiunto il presidente americano. Trump accusa il presidente venezuelano de - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.