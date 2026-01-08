Questi venezuelani che ringraziano Trump per la cattura di Maduro non esistono

Non ci sono evidenze che i venezuelani nel video ringrazino realmente Donald Trump per la cattura di Maduro. Il video mostra persone con emozioni diverse, ma la sua autenticità e il contesto rimangono incerti. È importante verificare le fonti prima di affidarsi a contenuti che potrebbero essere manipolati o fuori contesto.

Circola un video dove diversi venezuelani starebbero ringraziando Donald Trump, tra gioia e pianti, per la cattura di Nicolás Maduro. Tra le prime persone raffigurate troviamo un’anziana donna in lacrime con in mano la bandiera venezuelana. Le scene, però, non sono reali. Per chi ha fretta. Il video è stato condiviso il 4 gennaio 2026 su Facebook e poi rilanciato anche da Elon Musk.. Il filmato è stato creato con l’intelligenza artificiale.. La clip proviene da un account TikTok che pubblica contenuti generati artificialmente.. Analisi. Il video viene condiviso con la seguente narrazione: I venezuelani piangono in ginocchio ringraziando Trump e l’America per averli liberati da Nicolas Maduro Ho aggiunto i sottotitoli in inglese così puoi capirli “Il popolo piange per la sua libertà, grazie agli Stati Uniti per averci liberato” “L’eroe, grazie Donald Trump” Il video risulta ripreso dall’account X Wall Street Apes, condiviso anche da Elon Musk. 🔗 Leggi su Open.online

