Boom di parcheggi per invalidi in via Narbone | giustissimo ma i non invalidi? Qua posteggiare è impossibile

In via Alessio Narbone si registra un aumento dei parcheggi riservati agli invalidi, con cinque posti disponibili nell’isolato. Questa misura è importante e necessaria per garantire i diritti di chi ne ha bisogno. Tuttavia, la presenza di numerosi spazi dedicati rende difficile trovare un parcheggio per gli altri utenti, evidenziando le sfide di una zona già complessa in termini di disponibilità di posti auto.

Siamo in via Alessio Narbone. Ultimamente notiamo un aumento dei parcheggi riservati agli invalidi. Parliamo di una zona con difficoltà di parcheggio notevole! Solo nell'isolato in questione sono presenti 5 posti riservati! Giustissimo e sacrosanto che gli aventi diritto usufruiscano di tale. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

