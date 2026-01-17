Boom di parcheggi per invalidi in via Narbone | giustissimo ma i non invalidi? Qua posteggiare è impossibile
In via Alessio Narbone si registra un aumento dei parcheggi riservati agli invalidi, con cinque posti disponibili nell’isolato. Questa misura è importante e necessaria per garantire i diritti di chi ne ha bisogno. Tuttavia, la presenza di numerosi spazi dedicati rende difficile trovare un parcheggio per gli altri utenti, evidenziando le sfide di una zona già complessa in termini di disponibilità di posti auto.
Siamo in via Alessio Narbone. Ultimamente notiamo un aumento dei parcheggi riservati agli invalidi. Parliamo di una zona con difficoltà di parcheggio notevole! Solo nell'isolato in questione sono presenti 5 posti riservati! Giustissimo e sacrosanto che gli aventi diritto usufruiscano di tale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Pacchetti 'all inclusive' per falsi invalidi, 27 indagati a Catania
Leggi anche: Commissione invalidi civili in missione a Lampedusa e Linosa: effettuate 137 visite, liste d'attesa azzerate
Boom di turisti a Campo Felice, crescono le proteste per i parcheggi riservati alle auto elettriche occupati abusivamente. I lettori chiedono più controlli e multe tramite la rubrica Dillo al Capoluogo. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.