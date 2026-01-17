Boom di parcheggi per invalidi in via Narbone | giustissimo ma i non invalidi? Qua posteggiare è impossibile

In via Alessio Narbone si registra un aumento dei parcheggi riservati agli invalidi, con cinque posti disponibili nell’isolato. Questa misura è importante e necessaria per garantire i diritti di chi ne ha bisogno. Tuttavia, la presenza di numerosi spazi dedicati rende difficile trovare un parcheggio per gli altri utenti, evidenziando le sfide di una zona già complessa in termini di disponibilità di posti auto.

