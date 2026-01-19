Quell' intervista allo storico compagno Giancarlo Giammetti | Stare con lui? È un miracolo Lo difendo dai leccapiedi

Ripubblichiamo l'intervista del 2020 a Giancarlo Giammetti, storico compagno e socio di uno stilista di fama. In questa testimonianza, Giammetti riflette sulla loro relazione, sottolineando come oggi siano liberi e come lui continui a proteggerlo dai tentativi di approfittarne. Un’analisi sincera e rispettosa di un legame duraturo nel mondo della moda e della vita privata.

Valentino Garavani, fondatore della omonima maison e tra i protagonisti mondiali della moda, è morto lunedì 19 gennaio, a Roma. Ripubblichiamo l'intervista del maggio 2020 al suo compagno di vita e socio Giancarlo Giammetti. Chi era Giancarlo Giammetti quando una sera di luglio del 1960 conosce Valantino Garavani in via Veneto, a Roma?«Un po’ un figlio di papà, iscritto ad Architettura, che frequentavo pochissimo. Quella sera, aspettavo l’apertura del Pipistrello Night Club seduto al Café de Paris, dove mio padre aveva il conto aperto. In quell’inizio di Dolce Vita, era difficile trovare posto, per cui si sono avvicinati tre ragazzi e si sono seduti con me. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it

Giancarlo Giammetti, chi è il compagno e socio di ValentinoGiancarlo Giammetti è un imprenditore italiano di 83 anni, noto per essere stato il compagno e socio di Valentino Garavani.

Valentino morto, la storia d'amore con Giancarlo Giammetti: il primo incontro, l'impero della moda e l'amicizia rimastaValentino Garavani ha segnato la storia della moda con il suo stile distintivo e la sua eleganza.

