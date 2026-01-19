Valentino morto la storia d' amore con Giancarlo Giammetti | il primo incontro l' impero della moda e l' amicizia rimasta
Valentino Garavani ha segnato la storia della moda con il suo stile distintivo e la sua eleganza. La sua lunga relazione con Giancarlo Giammetti ha rappresentato un elemento fondamentale della sua vita, dall'incontro iniziale alla collaborazione che ha contribuito a costruire un impero. La perdita di Valentino è un momento di riflessione su una carriera e un rapporto che hanno lasciato un'impronta indelebile nel panorama fashion e culturale.
Con la scomparsa di Valentino Garavani, il mondo perde non solo il creatore dell'iconico "Rosso", ma un uomo che ha saputo vivere i propri sentimenti con un’eleganza rara. Se la sua carriera è stata un susseguirsi di trionfi, la sua vita privata è stata segnata da un legame che ha sfidato il tempo e le convenzioni: quello con Giancarlo Giammetti. Giancarlo Giammetti Il loro primo incontro avvenne nel 1960 a Roma, in un caffè di via Veneto. Da quel momento, Valentino e Giancarlo non si sono più lasciati. Giammetti non è stato solo il suo compagno di vita per dodici anni, ma l'architetto della sua fortuna. 🔗 Leggi su Leggo.it
È morto Valentino Garavani, addio all’ultimo imperatore della moda. Da Liz Taylor a Jackie Kenny, la storia dello stilista che vestì dive e principesseValentino Garavani, uno dei più grandi stilisti italiani, ci ha lasciato.
È morto oggi, all'età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani, gigante della moda. "Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari", annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. Leg - facebook.com facebook
