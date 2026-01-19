Giancarlo Giammetti chi è il compagno e socio di Valentino

Giancarlo Giammetti è un imprenditore italiano di 83 anni, noto per essere stato il compagno e socio di Valentino Garavani. La loro collaborazione professionale è iniziata molti anni prima del loro rapporto personale, contribuendo in modo significativo al successo della maison Valentino. Giammetti ha condiviso con Garavani un lungo percorso nel mondo della moda, lasciando un’impronta importante nel settore.

Dodici anni insieme a livello sentimentale ma il loro sodalizio lavorativo è iniziato ben prima: Giancarlo Giammetti, imprenditore di 83 anni, è stato il compagno del grande Valentino Garavani che si è spento oggi a Roma all'età di 93 anni. La fondazione, non a caso, porta il nome di entrambi visto che Giammetti è cofondatore della maison e collaboratore artistico dello stilista cui è stato sentimentalmente legato fino alla fine. Attualmente, il socio è anche il presidente onorario del Valentino Fashion Group. Giammetti entra in società. Nel 1957 Valentino fece una sorta di "salto nel buio", ossia la fondazione della sua casa di moda con alcuni soci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

