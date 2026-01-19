Quarto ponte Salvini | 20 milioni per il doppio senso Lecco-Pescate

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato un investimento di 20 milioni di euro per completare il quarto ponte tra Lecco e Pescate, includendo la rampa di uscita da Lecco verso Pescate. Tale intervento mira a migliorare la viabilità e a potenziare la connessione tra i comuni, rafforzando un'infrastruttura strategica per la zona. L'annuncio è stato fatto durante un punto stampa successivo all'inaugurazione della nuova struttura.

Venti milioni di euro per completare il quarto ponte con la rampa di uscita da Lecco verso Pescate. È questo l'impegno preso dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante il punto stampa dopo l'inaugurazione della nuova infrastruttura tra Lecco e Pescate, opera strategica che collega.

Il Quarto ponte è realtà. Salvini: "Pensiamo già al doppio senso di marcia"

Il Quarto ponte tra Pescate e Lecco è stato finalmente completato, offrendo una soluzione importante per la gestione del traffico locale. Con l'apertura di questa nuova infrastruttura, si prevede un miglioramento della viabilità e una riduzione degli ingorghi in ingresso in città. Salvini ha annunciato che si sta già valutando il doppio senso di marcia per ottimizzare ulteriormente il flusso veicolare.

Il 19 gennaio apre il quarto ponte Pescate-Lecco

Il 19 gennaio sarà inaugurato il quarto ponte Pescate-Lecco, una novità importante per la viabilità locale. Sebbene l’orario ufficiale non sia ancora stato comunicato da Anas, si ipotizza l’apertura alle 11. La data, comunque, è ormai certa e rappresenta un passo avanti per migliorare i collegamenti tra Pescate e Lecco.

Lecco, inaugurato da Salvini il “quarto ponte” Manzoni: una corsia in più per chi entra in città costata 36,5 milioni - Dopo la maxi rotatoria del Bione, l'infrastruttura che entusiasma il sindaco di Pescate e lascia perplesso il suo omonimo del capoluogo. msn.com