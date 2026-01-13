Il 19 gennaio apre il quarto ponte Pescate-Lecco
Il 19 gennaio sarà inaugurato il quarto ponte Pescate-Lecco, una novità importante per la viabilità locale. Sebbene l’orario ufficiale non sia ancora stato comunicato da Anas, si ipotizza l’apertura alle 11. La data, comunque, è ormai certa e rappresenta un passo avanti per migliorare i collegamenti tra Pescate e Lecco.
Ed è attesa anche la presenza del vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini.
