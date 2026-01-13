Il 19 gennaio apre il quarto ponte Pescate-Lecco

Il 19 gennaio sarà inaugurato il quarto ponte Pescate-Lecco, una novità importante per la viabilità locale. Sebbene l’orario ufficiale non sia ancora stato comunicato da Anas, si ipotizza l’apertura alle 11. La data, comunque, è ormai certa e rappresenta un passo avanti per migliorare i collegamenti tra Pescate e Lecco.

Lunedì 19 gennaio aprirà il quarto ponte Pescate-Lecco. Manca solo l'ufficialità da parte di Anas e in particolare l'ora precisa di inaugurazione - che dovrebbe essere alle 11 - ma ormai la data è certa. Ed è attesa anche la presenza del vicepremier e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

