Il 19 gennaio apre il quarto ponte Pescate-Lecco

Il 19 gennaio sarà inaugurato il quarto ponte Pescate-Lecco, una novità importante per la viabilità locale. Sebbene l’orario ufficiale non sia ancora stato comunicato da Anas, si ipotizza l’apertura alle 11. La data, comunque, è ormai certa e rappresenta un passo avanti per migliorare i collegamenti tra Pescate e Lecco.

