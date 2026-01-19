Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero dipende dal Prezzo Unico Nazionale (PUN), che rappresenta il prezzo all’ingrosso dell’energia in Italia. Comprendere come si determina il PUN e i fattori che influenzano il suo valore è importante per valutare le offerte e gestire al meglio i consumi energetici. In questa guida, analizzeremo i principali aspetti legati al costo dell’energia e alle dinamiche di mercato attuali.

Costo energia elettrica nel mercato libero. PUN (Prezzo Unico Nazionale) – Il PUN rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per la formazione dei prezzi nel mercato libero e per la determinazione delle tariffe tutelate stabilite da Arera. Al 19 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,148 €kWh (ovvero 148,50 €MWh). Questo valore rappresenta il costo dell’energia elettrica acquistata all’ingrosso, a cui vanno aggiunti oneri di sistema, costi di trasporto, imposte e IVA per arrivare al prezzo finale in bolletta. Per quanto riguarda le tariffe tutelate, Arera stabilisce prezzi differenziati tra monoraria e bioraria (F1 – fascia diurna, F2–F3 – fasce serali, notturne e weekend). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica? Leggi anche: Quanto costa oggi l’energia elettrica? Leggi anche: Quanto costa oggi l’energia elettrica? La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. D. Costa-Chievo, Laterza: “Quando l’ho chiamato stava giocando in spiaggia” - Douglas Costa è un nuovo giocatore del Chievo: il presidente Pietro Laterza ci racconta il colpo più clamoroso della storia della Serie D. gianlucadimarzio.com

Quanto serve per ricaricare l'AUTO ELETTRICA a CASA

Quanto costa oggi mangiare una pizza Nelle pizzerie artigianali lo scontrino medio supera i 29 euro, nelle catene resta sotto i 20. - facebook.com facebook

Oggi ad Abidjan con la Ministra dell’Economia della Costa d’Avorio, Nialé Kaba. Sinergia per aprire il mercato ivoriano e africano alle aziende italiane: lavoro, ricchezza e opportunità per Africa e Italia nei diversi settori. #AboubakarSoumahoro #ForumItaliaAfri x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.