Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica nel mercato libero dipende dal Prezzo Unico Nazionale (PUN), che rappresenta il prezzo all’ingrosso dell’energia in Italia. Comprendere come si determina il PUN e i fattori che influenzano il suo valore è importante per valutare le offerte e gestire al meglio i consumi energetici. In questa guida, analizzeremo i principali aspetti legati al costo dell’energia e alle dinamiche di mercato attuali.

Costo energia elettrica nel mercato libero. PUN (Prezzo Unico Nazionale) – Il PUN rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per la formazione dei prezzi nel mercato libero e per la determinazione delle tariffe tutelate stabilite da Arera. Al 19 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 0,148 €kWh (ovvero 148,50 €MWh). Questo valore rappresenta il costo dell’energia elettrica acquistata all’ingrosso, a cui vanno aggiunti oneri di sistema, costi di trasporto, imposte e IVA per arrivare al prezzo finale in bolletta. Per quanto riguarda le tariffe tutelate, Arera stabilisce prezzi differenziati tra monoraria e bioraria (F1 – fascia diurna, F2–F3 – fasce serali, notturne e weekend). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

