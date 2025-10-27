Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso originariamente in euroMWh, viene spesso utilizzato come riferimento per le offerte del mercato libero. Al 27 Ottobre 2025, il PUN giornaliero si attesta a 0,114 €kWh (ossia 114,06 €MWh). Nei giorni successivi, il prezzo oscilla tra 0,108 €kWh e 0,130 €kWh, mostrando una certa stabilità rispetto ai picchi registrati nei mesi precedenti. Nel mercato libero, le offerte possono essere indicizzate al PUN oppure a prezzo fisso. Tuttavia, il prezzo finale in bolletta per il consumatore include anche oneri di sistema, costi di trasporto, accise e IVA, che fanno salire il costo effettivo rispetto al solo valore del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

