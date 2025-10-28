Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso originariamente in euroMWh, è il riferimento per i fornitori del mercato libero che poi aggiungono costi di commercializzazione, trasporto, oneri di sistema e imposte per determinare il prezzo finale per il consumatore. Analizzando i dati più recenti, il PUN medio di Ottobre 2025 si è attestato intorno a 0,12 €kWh (ossia 120 €MWh), con oscillazioni tra 0,10 €kWh e 0,16 €kWh nelle ultime settimane. A titolo di esempio, il valore del PUN per il 28 Ottobre 2025 è stato di 0,118 €kWh (117,95 €MWh), mentre per i giorni successivi si registrano valori tra 0,11 €kWh e 0,13 €kWh. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
