Quando partono Dominik Paris e gli azzurri nella seconda discesa di Beaver Creek | orari esatti n di pettorale tv
Dominik Paris ci riprova, dopo il buon risultato nella prima discesa dell’anno in questo Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Nell’Opeining in discesa della stagione, a Beaver Creek (USA), il campione della Val d’Ultimo ha colto un buon sesto posto, nella gara in cui l’asso svizzero Marco Odermatt ha posto la propria firma. Quest’oggi per Domme e tutti gli azzurri si affronterà il superG. Paris vorrà trarre spunto da quali sono stati gli errori commessi nella prova di ieri per non replicarli quest’oggi. Certo, non sarà semplice e bisognerà anche tener conto delle condizioni meteorologiche che più volte hanno costretto gli organizzatori a cambiare lo schedule. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Piccolo incidente per Dominik Paris nell’avvicinamento alle prime gare della stagione. Il campione azzurro ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra, durante un allenamento, impattando in una porta. Gli esami immediatamente effettuati hanno escluso - facebook.com Vai su Facebook
Quando partono Dominik Paris e gli azzurri nella discesa di Beaver Creek: orari esatti, n. di pettorale, tv - Dominik Paris sarà il punto di riferimento del gruppo azzurro nella prima discesa della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino maschile. oasport.it scrive
A che ora partono Dominik Paris e gli azzurri nel superG di Copper Mountain stasera: n. di pettorale e tv - Saranno ben nove gli azzurri al via del superG maschile di Copper Mountain (Stati Uniti), valido per la Coppa del Mondo 2025- Scrive oasport.it
Dominik Paris c'è: nove azzurri al via a Copper Mountain, rientra Kilde - Saranno nove gli azzurri al via (start alle 19 italiane): Bosca partirà con il 6, Casse con il 14, Paris con il 15, Franzoni con il 19; quindi Inn ... Come scrive eurosport.it
Dominik Paris, infortunio caviglia: a rischio SuperG in Coppa del Mondo di sci - Il 36enne velocista azzurro si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra in allenamento. Da sport.sky.it
Cdm: lieve infortunio in allenamento per Dominik Paris - Piccolo incidente per il numero 1 dei velocisti azzurri Dominik Paris proprio alla vigilia delle sue prime gare, negli Usa. Da ansa.it