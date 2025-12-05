Quando partono Dominik Paris e gli azzurri nella seconda discesa di Beaver Creek | orari esatti n di pettorale tv

Dominik Paris ci riprova, dopo il buon risultato nella prima discesa dell’anno in questo Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Nell’Opeining in discesa della stagione, a Beaver Creek (USA), il campione della Val d’Ultimo ha colto un buon sesto posto, nella gara in cui l’asso svizzero Marco Odermatt ha posto la propria firma. Quest’oggi per Domme e tutti gli azzurri si affronterà il superG. Paris vorrà trarre spunto da quali sono stati gli errori commessi nella prova di ieri per non replicarli quest’oggi. Certo, non sarà semplice e bisognerà anche tener conto delle condizioni meteorologiche che più volte hanno costretto gli organizzatori a cambiare lo schedule. 🔗 Leggi su Oasport.it

