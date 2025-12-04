Quando partono Dominik Paris e gli azzurri nella discesa di Beaver Creek | orari esatti n di pettorale tv
Dominik Paris sarà il punto di riferimento del gruppo azzurro nella prima discesa della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Sulle nevi di Beaver Creek (USA) assisteremo a una prova riservata agli uomini-jet che si sarebbe dovuta tenere domani, ma il meteo ha condizionato non poco l’agire degli organizzatori, costretti a modificare più volte lo schedule. Il campione della Val d’Ultimo andrà in cerca di sensazioni su una pista che non gli ha mai detto particolarmente bene, ricordando l’unico podio in carriera (3°) nel 2018 e in supergigante. Sarà il primo azzurro a presentarsi al cancelletto di partenza Paris, col pettorale n. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Piccolo incidente per Dominik Paris nell’avvicinamento alle prime gare della stagione. Il campione azzurro ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra, durante un allenamento, impattando in una porta. Gli esami immediatamente effettuati hanno escluso - facebook.com Vai su Facebook
Quando partono Dominik Paris e gli azzurri nella discesa di Beaver Creek: orari esatti, n. di pettorale, tv - Dominik Paris sarà il punto di riferimento del gruppo azzurro nella prima discesa della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Scrive oasport.it
A che ora partono Dominik Paris e gli azzurri nel superG di Copper Mountain stasera: n. di pettorale e tv - Saranno ben nove gli azzurri al via del superG maschile di Copper Mountain (Stati Uniti), valido per la Coppa del Mondo 2025- Scrive oasport.it
Dominik Paris c'è: nove azzurri al via a Copper Mountain, rientra Kilde - Saranno nove gli azzurri al via (start alle 19 italiane): Bosca partirà con il 6, Casse con il 14, Paris con il 15, Franzoni con il 19; quindi Inn ... Lo riporta eurosport.it
Dominik Paris, infortunio caviglia: a rischio SuperG in Coppa del Mondo di sci - Il 36enne velocista azzurro si è procurato una distorsione alla caviglia sinistra in allenamento. Segnala sport.sky.it
Cdm: lieve infortunio in allenamento per Dominik Paris - Piccolo incidente per il numero 1 dei velocisti azzurri Dominik Paris proprio alla vigilia delle sue prime gare, negli Usa. Secondo ansa.it