Dominik Paris sarà il punto di riferimento del gruppo azzurro nella prima discesa della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Sulle nevi di Beaver Creek (USA) assisteremo a una prova riservata agli uomini-jet che si sarebbe dovuta tenere domani, ma il meteo ha condizionato non poco l’agire degli organizzatori, costretti a modificare più volte lo schedule. Il campione della Val d’Ultimo andrà in cerca di sensazioni su una pista che non gli ha mai detto particolarmente bene, ricordando l’unico podio in carriera (3°) nel 2018 e in supergigante. Sarà il primo azzurro a presentarsi al cancelletto di partenza Paris, col pettorale n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando partono Dominik Paris e gli azzurri nella discesa di Beaver Creek: orari esatti, n. di pettorale, tv