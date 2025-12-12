Quando Napoli faceva tendenza | moda e commercio ai tempi della Belle Époque gli ultimi studi

Scopri come Napoli, durante la Belle Époque, si affermò come centro di moda e commercio, grazie a imprenditori innovativi e concreti. Dopo due anni di ricerca, il nuovo volume “Intorno ai grandi magazzini” verrà presentato il 15 dicembre a Palazzo Ricca, offrendo un approfondimento sulla storia commerciale e imprenditoriale della città in quel periodo di grande fermento.

Imprenditori a un tempo geniali ed estremamente concret i. Dopo due anni di studio, lunedì 15 dicembre alle 17, a Palazzo Ricca, sede della Fondazione Banco di Napoli (Via dei Tribunali 213), è in programma la presentazione del volume “ Intorno ai grandi magazzini. Protagonisti, commercio della moda e sociabilità a Napoli tra Otto e Novecento ”. Si tratta degli atti del convegno del 4 aprile 2024, curati della storica dell’arte Bianca Stranieri, pubblicati da Editoriale scientifica, con foto di copertina di Federica Gioffredi. Partecipano alla presentazione Orazio Abbamonte, presidente Fondazione Banco di Napoli; Ciro Castaldo, direttore generale della Fondazione Banco di Napoli; Marcello D’Aponte, presidente Fondazione Museo Archivio Storico Banco di Napoli; Gabriele Capone, soprintendente archivistico e bibliografico della Campania; Fabio Mangone, ordinario di storia dell’architettura dell’Università Federico II e direttore del museo Correale; Isabella Valente, associata di storia contemporanea dell’Università Federico II. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

