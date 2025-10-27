Un Grammy illumina Palermo | Nicole Zuraitis apre la 52esima stagione Brass in Jazz con l’Orchestra Jazz Siciliana
La grande musica dal vivo torna a illuminare Palermo con la straordinaria voce della vincitrice del Grammy Award Nicole Zuraitis e l’inconfondibile sound dell’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina, prende il via la 52ª stagione concertistica “Brass in Jazz” della Fondazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
