Può uccidere ancora ecco perché Valdez Velasco che ha violentato e ucciso Aurora Livoli resta in carcere

Il giudice Domenico Santoro ha confermato la custodia cautelare in carcere per Emilio Gabriel Valdez Velasco, ritenuto ancora pericoloso dopo aver violentato e ucciso Aurora Livoli. La decisione si basa sulla valutazione dell'elevato rischio che l’indagato possa commettere ulteriori reati. La misura restrittiva mira a garantire la sicurezza pubblica e a prevenire possibili ulteriori atti violenti.

Elevatissimo pericolo che possa uccidere ancora. Così il giudice Domenico Santoro nel provvedimento di convalida dell'arresto e della custodia cautelare in carcere per Emilio Gabriel Valdez Velasco, l'uomo che ha ucciso la 19enne Aurora Livoli, trovata morta il 29 dicembre in un cortile di via.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Emilio Gabriel Valdez Velasco ha confessato l’omicidio di Aurora Livoli

Emilio Gabriel Valdez Velasco, 57 anni, ha ammesso di essere responsabile dell’omicidio di Aurora Livoli, una giovane di 19 anni. L’uomo, precedentemente indagato, ha confermato la propria responsabilità nell’episodio, chiudendo così un capitolo importante delle indagini. La notizia si inserisce nel quadro delle attività investigative condotte dalle autorità per fare luce sui fatti e garantire giustizia.

Omicidio Aurora Livoli, i pm: “Valdez Velazco è un pericoloso seriale. Potrebbe violentare e uccidere ancora”

Gli inquirenti di Milano hanno descritto Emilio Gabriel Valdez Velazco, il 57enne peruviano accusato dell’omicidio di Aurora Livoli, come un “pericoloso seriale”. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha confessato di aver aggredito e ucciso la giovane, avvenuto il 28 dicembre, e di aver aggredito un’altra vittima che si è salvata. La richiesta di custodia in carcere mira a garantire la sicurezza pubblica e approfondire ulteriori accertamenti.

