Emilio Gabriel Valdez Velasco ha confessato l’omicidio di Aurora Livoli

Emilio Gabriel Valdez Velasco, 57 anni, ha ammesso di essere responsabile dell’omicidio di Aurora Livoli, una giovane di 19 anni. L’uomo, precedentemente indagato, ha confermato la propria responsabilità nell’episodio, chiudendo così un capitolo importante delle indagini. La notizia si inserisce nel quadro delle attività investigative condotte dalle autorità per fare luce sui fatti e garantire giustizia.

Ha confessato l’omicidio di Aurora Livoli: Emilio Gabriel Valdez Velazco, uomo di 57 anni, era indagato per l’omicidio della 19enne. Ha anche confessato di averla violentata e uccisa. Il suo avvocato, Massimiliano Migliara, lo ha confessato ai giornalisti fuori dal carcere di San Vittore. Nello stesso carcere Velazco è stato interrogato giovedì mattina dai pubblici ministeri Antonio Pansa e Letizia Mannella. Emilio Gabriel Valdez Velazco confessa l’omicidio di Aurora Livoli. I risultati preliminari dell’autopsia sostengono che la ragazza sia stata strangolata e violentata. Al momento del ritrovamento la ragazza indossava dei pantaloni della tuta, con il busto nudo e coperto da un giubbino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

