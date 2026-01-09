Omicidio Aurora Livoli i pm | Valdez Velazco è un pericoloso seriale Potrebbe violentare e uccidere ancora

Gli inquirenti di Milano hanno descritto Emilio Gabriel Valdez Velazco, il 57enne peruviano accusato dell’omicidio di Aurora Livoli, come un “pericoloso seriale”. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha confessato di aver aggredito e ucciso la giovane, avvenuto il 28 dicembre, e di aver aggredito un’altra vittima che si è salvata. La richiesta di custodia in carcere mira a garantire la sicurezza pubblica e approfondire ulteriori accertamenti.

Milano, 9 gennaio 2026 – Un "pericoloso seriale". Così, in sostanza, gli inquirenti milanesi hanno definito, nella richiesta di custodia cautelare in carcere, Emilio Gabriel Valdez Velazco, il peruviano di 57 anni che ieri ha confessato, sentito dai pm Letizia Mannella e Antonio Pansa e dai carabinieri, di aver violentato e ucciso Aurora Livoli, 19 anni, la sera del 28 dicembre scorso, a Milano, dopo aver aggredito un'altra giovane che è riuscita a salvarsi. Aurora, strangolata a 19 anni. La confessione horror di Emilio Valdez Velazco: "Ecco come l'ho uccisa. Prima lo stupro e poi l'omicidio" La richiesta di custodia in carcere per omicidio volontario aggravato dal nesso con la violenza e per violenza sessuale, con la principale esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, porterà, ovviamente, ad una nuova ordinanza a carico del 57enne, che è già a San Vittore per la brutale tentata rapina di quella stessa sera.

