Puglia calzaturiero | calano export -4,2 per cento numero di aziende -9 e addetti -344 Dati dei primi nove mesi 2025 rispetto allo stesso periodo di un anno prima

Nel periodo gennaio-settembre 2025, il settore calzaturiero pugliese registra una diminuzione dell’export del 4,2%, con un calo di 9 aziende e 344 addetti rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo i dati di Assocalzaturifici, il comparto mostra segnali di stabilizzazione in un contesto macroeconomico globale ancora complesso, confermando l’importanza di strategie mirate per un rilancio sostenibile.

Di seguito un comunicato diffuso da Assocalzaturifici: Il settore calzaturiero italiano lancia segnali di progressiva stabilizzazione in un contesto macroeconomico globale ancora incerto. Secondo l’indagine congiunturale condotta dal Centro Studi di Confindustria Accessori Moda per Assocalzaturifici, i primi nove mesi del 2025 descrivono un comparto che, pur ancora in territorio negativo (-4,1% i ricavi nel campione di Associati su gennaio-settembre 2024), vede un’importante attenuazione della flessione: il terzo trimestre ha registrato infatti un calo tendenziale del fatturato del -0,9%, un dato sensibilmente migliore rispetto alle pesanti contrazioni sperimentate nella prima metà dell’anno. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

