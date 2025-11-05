Ha suscitato il cordoglio generale la morte dell’operaio 66enne Octav, sepolto sotto le macerie di Torre dei Conti a Roma. L’operaio raggiungeva con la moglie la Puglia in modo regolare: in Puglia, a Martano, vive la figlia. —– Di seguito un comunicato diffuso dall’osservatorio Vega: IL COMMENTO AI DATI AGGIORNATI AL MESE DI SETTEMBRE 2025 “Il panorama della sicurezza sul lavoro in Italia rimane preoccupante. Tra gennaio e settembre 2025, le vittime totali sul lavoro sono 784. In occasione di lavoro sono 575 i lavoratori deceduti, 99 dei quali appartengono al settore dell’edilizia, che risulta essere il più colpito. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Morti sul lavoro: Italia, nei primi nove mesi 2025 in aumento rispetto allo stesso periodo 2024 La vittima di Torre dei Conti, la figlia vive in Puglia