Morti sul lavoro | Italia nei primi nove mesi 2025 in aumento rispetto allo stesso periodo 2024 La vittima di Torre dei Conti la figlia vive in Puglia
Ha suscitato il cordoglio generale la morte dell’operaio 66enne Octav, sepolto sotto le macerie di Torre dei Conti a Roma. L’operaio raggiungeva con la moglie la Puglia in modo regolare: in Puglia, a Martano, vive la figlia. —– Di seguito un comunicato diffuso dall’osservatorio Vega: IL COMMENTO AI DATI AGGIORNATI AL MESE DI SETTEMBRE 2025 “Il panorama della sicurezza sul lavoro in Italia rimane preoccupante. Tra gennaio e settembre 2025, le vittime totali sul lavoro sono 784. In occasione di lavoro sono 575 i lavoratori deceduti, 99 dei quali appartengono al settore dell’edilizia, che risulta essere il più colpito. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Basta morti sul lavoro", si legge sullo striscione arancione alla testa della fiaccolata per Octay Stroici, in via dei Fori Imperiali, a cui hanno partecipato un centinaio di persone, fra cui il sindaco Roberto Gualtieri. Il lungo silenzio è stato interrotto da un grido, un - facebook.com Vai su Facebook
Morti sul lavoro: Italia, nei primi nove mesi 2025 in aumento rispetto allo stesso periodo 2024 La vittima di Torre dei Conti, la figlia vive in Puglia - Ha suscitato il cordoglio generale la morte dell’operaio 66enne Octav, sepolto sotto le macerie di Torre dei Conti a Roma. Riporta noinotizie.it
Inail, nei primi 9 mesi del 2025 570 morti sul lavoro (+1,2%) - Nei primi nove mesi di quest'anno le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale sono state 570, ovvero 7 ... Riporta ildiariodellavoro.it
Altri 5 morti sul lavoro ieri, 777 dall'inizio dell'anno - Aumentano gli infortuni mortali sui luoghi di lavoro rispetto al 2024, sono quasi tre al giorno. Riporta msn.com