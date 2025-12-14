Export più 12 miliardi di euro con una variazione percentuale del +12,7% rispetto allo stesso periodo del 2024

Nel terzo trimestre del 2025, le esportazioni della provincia di Arezzo hanno registrato una crescita del 30,1%, contribuendo a un incremento complessivo di oltre 12 miliardi di euro nei primi nove mesi dell’anno, con un aumento del 12,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Arezzo, 14 dicembre 2025 – Il dato delle esportazioni della provincia di Arezzo nel terzo trimestre (+30,1%) porta il bilancio dei primi nove mesi del 2025 a più di 12 miliardi di euro, con una variazione percentuale del +12,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. “L’ export della Toscana nei primi 9 mesi del 2025, a fronte di una crescita nazionale del +3,6% rispetto allo stesso periodo del 2024 - sottolinea Massimo Guasconi, Presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e di Unioncamere Toscana - fa registrare un +20,2%. Una performance alla quale ha contribuito, ancora una volta e in maniera significativa, il valore delle esportazioni della nostra provincia che, con una quota del 22,5%, nella classifica delle province toscane è preceduta solo da Firenze - che ha avuto una variazione percentuale sui primi 9 mesi dell’anno del +48,2%, trainata soprattutto dalla farmaceutica. Lanazione.it

