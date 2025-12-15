Promozione L’Atletico va ko Pari rocambolesco fra Dozzese e Faro

Nell’ultima giornata di andata del campionato di Promozione, spettacolo e sorprese hanno caratterizzato il pomeriggio. La capolista Valsanterno si è imposta sulla Centese, consolidando il primato, mentre Dozzese e Faro Gol hanno regalato un pareggio rocambolesco. Ecco i principali risultati e le emozioni di questa intensa giornata.

© Sport.quotidiano.net - Promozione. L'Atletico va ko. Pari rocambolesco fra Dozzese e Faro Gol e spettacolo, ieri pomeriggio, nell'ultima giornata di andata del campionato di Promozione. Partendo dall'attesissimo big match tra prima contro terza, la capolista Valsanterno si è confermata assoluta padrona del girone rifilando un netto 2-0 alla Centese e presentandosi così alla sosta natalizia con un vantaggio di ben sei punti sulla prima inseguitrice Valsetta Lagaro. Valsetta che, dal canto suo, ha rispettato i pronostici ed ha espugnato con il punteggio di 3-1 il terreno di gioco dell'incerottatissimo Atletico Castenaso. Alle spalle del team appenninico, che può contare cinque lunghezze di margine sulla terza, si trovano ora quattro squadre in appena due punti.

