Promozione La Lampo Meridien si riaccende San Piero a Sieve messo ko

La Lampo Meridien si riaccende dopo la sconfitta contro San Piero a Sieve, che si è imposto con un risultato di 2-1. La squadra ha mostrato determinazione e voglia di ripartire, con i seguenti protagonisti in campo: Lampignano, Notarelli, Nencini, Cortonesi, Del Sorbo, Cappellini, Fedi, Martini, Cortesi, Di Vito e Cucchiarelli (subentrato nel 20° minuto Bibaj).

LAMPO MERIDIEN 2 SAN PIERO A SIEVE 1 LAMPO MERIDIEN: Lampignano, Notarelli, Nencini, Cortonesi, Del Sorbo, Cappellini, Fedi, Martini, Cortesi, Di Vito, Cucchiarelli (20' st Bibaj). A disp. D'Angelo, Chiavacci, Dianda, Ferrucci L., Fresta, Ferrucci N., Mercugliano. All. Benesperi. SAN Piero A SIEVE: Becchi, Barzagli (20' st Ciari), Galeotti (35' st Baluganti), Pozzi, Bencini (20' st Susini), Frilli, Angiolini, Cassai S., Maio (27' st Maenza), Bonifazi N., Cassai N. A disp. Romei, Biancalani, Fedele, Galotti. All. Signorini. Arbitro: Venuto di Lucca. Reti: 9' Martini, 11' st Fedi, 29' st Cassai N.

Lampo Meridien si qualifica per la semifinale di Coppa Italia battendo Ponte Buggianese ai rigori, con un punteggio finale di 5-3 dopo una sfida emozionante. La partita, ricca di colpi di scena e tensione, ha visto protagonisti i calci di rigore decisi da giocatori come Matteucci, Lici e Grasseschi. Una vittoria che conferma la forza e il talento della squadra in questa competizione prestigiosa.

Nel 18° turno di Promozione la Lampo Meridien sfida in casa il San Piero a Sieve. Il Casalguidi va a Montelupo, Ponte ospite del Montignoso - facebook.com facebook

