Promozione | la Coppa Italia Lampo Meridien in semifinale Ponte Buggianese ko ai rigori

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lampo Meridien si qualifica per la semifinale di Coppa Italia battendo Ponte Buggianese ai rigori, con un punteggio finale di 5-3 dopo una sfida emozionante. La partita, ricca di colpi di scena e tensione, ha visto protagonisti i calci di rigore decisi da giocatori come Matteucci, Lici e Grasseschi. Una vittoria che conferma la forza e il talento della squadra in questa competizione prestigiosa.

promozione la coppa italia lampo meridien in semifinale ponte buggianese ko ai rigori

© Sport.quotidiano.net - Promozione: la Coppa Italia. Lampo Meridien in semifinale. Ponte Buggianese ko ai rigori

Ponte Buggianese 3 Lampo Meridien 5 dopo i caldi di rigore: Matteucci, Lici, Grasseschi (23’ st Aiazzi), Zocco, Chelini, Bandoni (32’ st Calu), Iannello (9’ st Fiumicino), Volpi, Rugiati, Rosati, Fruzzetti (15’ st Musteqja). A disp. Fanti, Bellandi, Sanzone, Bicchieri, Palmese. All. Falivena. LAMPO MERIDIEN: Lampignano, Chiavacci, Nencini, Ferrucci N. (38’ st Fedi), Dianda, Cappellini, Bonfanti (1’ st Di Vito), Martini, Cortesi, Bibaj (25’ st Bellesi), Ferrucci L. (27’ st Fresta). A disp. D’Angelo, Lucarelli, Del Sorbo, Gocaj, Mazzoni. All. Benesperi. Arbitro: Finola di Firenze. Marcatori: 6’ Bandoni, 29’ Bibaj, 6’ st Di Vito, 37’ st Fiumicino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Calcio Gli ottavi di Coppa Toscana in Promozione. Il Forte dei Marmi ospita il Ponte Buggianese

Leggi anche: Coppa Italia Promozione. L’Aurora Treia batte il Camerino e strappa il pass per la semifinale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Coppa Italia Promozione, Lampo Meridien in semifinale dopo un derby pirotecnico; Promozione. Quarti finale Coppa Italia: ecco le semifinaliste; Coppa Italia Promozione. Le dirette dei quarti di finale; Coppa Italia oggi in campo. Nel mirino le semifinali.

promozione coppa italia lampoCoppa Italia Promozione: tutto pronto per il derby Ponte-Lampo Meridien - Torna la Coppa Italia Promozione coi quarti di finale: al Pertini si sfidano il Ponte Buggianese e la Lampo Meridien, in palio la semifinale È tempo di derby. pistoiasport.com

promozione coppa italia lampoPromozione: trionfa il Ponte, un punto a Lampo Meridien e Casalguidi - Pareggi esterni importanti per la Lampo Meridien e il Casalguidi Riscatto quasi totale. pistoiasport.com

promozione coppa italia lampoCoppa Italia Promozione. Domani pomeriggio scatta l’ora del derby tra Ponte Buggianese e Lampo Meridien - Quella tra Ponte Buggianese e Lampo Meridien è una sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia di Promozione. msn.com

Promozione Girone A Larcianese-Lampo 0-0

Video Promozione Girone A Larcianese-Lampo 0-0

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.