Promozione | la Coppa Italia Lampo Meridien in semifinale Ponte Buggianese ko ai rigori

Lampo Meridien si qualifica per la semifinale di Coppa Italia battendo Ponte Buggianese ai rigori, con un punteggio finale di 5-3 dopo una sfida emozionante. La partita, ricca di colpi di scena e tensione, ha visto protagonisti i calci di rigore decisi da giocatori come Matteucci, Lici e Grasseschi. Una vittoria che conferma la forza e il talento della squadra in questa competizione prestigiosa.

© Sport.quotidiano.net - Promozione: la Coppa Italia. Lampo Meridien in semifinale. Ponte Buggianese ko ai rigori Ponte Buggianese 3 Lampo Meridien 5 dopo i caldi di rigore: Matteucci, Lici, Grasseschi (23’ st Aiazzi), Zocco, Chelini, Bandoni (32’ st Calu), Iannello (9’ st Fiumicino), Volpi, Rugiati, Rosati, Fruzzetti (15’ st Musteqja). A disp. Fanti, Bellandi, Sanzone, Bicchieri, Palmese. All. Falivena. LAMPO MERIDIEN: Lampignano, Chiavacci, Nencini, Ferrucci N. (38’ st Fedi), Dianda, Cappellini, Bonfanti (1’ st Di Vito), Martini, Cortesi, Bibaj (25’ st Bellesi), Ferrucci L. (27’ st Fresta). A disp. D’Angelo, Lucarelli, Del Sorbo, Gocaj, Mazzoni. All. Benesperi. Arbitro: Finola di Firenze. Marcatori: 6’ Bandoni, 29’ Bibaj, 6’ st Di Vito, 37’ st Fiumicino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Calcio Gli ottavi di Coppa Toscana in Promozione. Il Forte dei Marmi ospita il Ponte Buggianese Leggi anche: Coppa Italia Promozione. L’Aurora Treia batte il Camerino e strappa il pass per la semifinale La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Coppa Italia Promozione, Lampo Meridien in semifinale dopo un derby pirotecnico; Promozione. Quarti finale Coppa Italia: ecco le semifinaliste; Coppa Italia Promozione. Le dirette dei quarti di finale; Coppa Italia oggi in campo. Nel mirino le semifinali. Coppa Italia Promozione: tutto pronto per il derby Ponte-Lampo Meridien - Torna la Coppa Italia Promozione coi quarti di finale: al Pertini si sfidano il Ponte Buggianese e la Lampo Meridien, in palio la semifinale È tempo di derby. pistoiasport.com

Promozione: trionfa il Ponte, un punto a Lampo Meridien e Casalguidi - Pareggi esterni importanti per la Lampo Meridien e il Casalguidi Riscatto quasi totale. pistoiasport.com

Coppa Italia Promozione. Domani pomeriggio scatta l’ora del derby tra Ponte Buggianese e Lampo Meridien - Quella tra Ponte Buggianese e Lampo Meridien è una sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia di Promozione. msn.com

Promozione Girone A Larcianese-Lampo 0-0

Sport Event. . COPPA PROMOZIONE "CAMPANIA" QUARTO DI FINALE GARA DI ANDATA 17 DICEMBRE 2025 MARIANELLA CALCIO vs IL PUNTO DI SVOLTA HIGHLIGHTS 2-1 - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.