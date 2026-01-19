Proiettile trovato davanti al municipio intimidazione al procuratore Tescaroli

Nella mattinata di oggi, un proiettile è stato rinvenuto davanti al municipio, suscitando preoccupazione tra i residenti. Apparentemente indirizzato al procuratore Tescaroli, l’episodio è stato interpretato come un’eventuale intimidazione. Il procuratore ha commentato che, qualora si trattasse di un gesto minaccioso, non avrebbe mostrato segni di paura, mantenendo la calma di fronte a questo grave episodio.

“Se è stata un’intimidazione nei miei confronti, come mi è stato detto, non potevo mostrare segnali di paura”. Il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, ha così commentato all'Ansa il ritrovamento di un proiettile davanti all’ingresso del Comune di Fasano, in provincia di Brindisi, dove ieri.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Prato, minacce procuratore Tescaroli: proiettile davanti al Comune di Fasano per la presentazione del suo libroNella mattinata di domenica 18 gennaio 2026, i carabinieri di Fasano hanno rinvenuto una cartuccia di proiettile calibro 9 davanti al Municipio, pochi minuti prima dell’arrivo del procuratore Luca Tescaroli di Prato. Giallo su un proiettile trovato davanti al Municipio: indagano i carabinieriIl 15 gennaio 2026, nei pressi dell’ingresso del Municipio di Fasano, in piazza Ciaia, è stato rinvenuto un proiettile. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Trovato un proiettile davanti al Comune di Fasano dove il procuratore Tescaroli presentava il suo libro - se è stata un’intimidazione nei miei confronti non posso mostrare segnali di paura» ... corrierefiorentino.corriere.it

Il proiettile è stato ritrovato tre giorni fa, ma solo questa mattina è stato consegnato ai carabinieri: si esclude ogni collegamento con la presenza del Procuratore di Prato nella Città della Selva - facebook.com facebook

