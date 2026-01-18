Giallo su un proiettile trovato davanti al Municipio | indagano i carabinieri

Il 15 gennaio 2026, nei pressi dell’ingresso del Municipio di Fasano, in piazza Ciaia, è stato rinvenuto un proiettile. Le autorità competenti stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento e valutare eventuali implicazioni. La scoperta ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine continuano a lavorare per stabilire eventuali collegamenti e motivazioni.

Minacce a Tescaroli, trovato un proiettile dove il magistrato ha presentato il suo libro: indagano i carabinieri

Nella mattinata di domenica 18 gennaio, i carabinieri di Fasano hanno rinvenuto un proiettile calibro 9 nei pressi dell’ingresso del Palazzo di Città. L’episodio si è verificato in un contesto in cui il magistrato Tescaroli, autore di un recente libro, ha ricevuto minacce. Le indagini sono in corso per accertare eventuali collegamenti tra l’oggetto trovato e le minacce rivolte al magistrato.

Giallo a Ostiglia: uomo di 31 anni trovato morto in strada. Indagano in carabinieri

Un uomo di 31 anni di nazionalità nigeriana è stato trovato senza vita nella strada di Ostiglia, nel Mantovano, venerdì 2 gennaio. Le autorità dei carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. La vicenda è attualmente al vaglio degli inquirenti, che stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire quanto accaduto.

