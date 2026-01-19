Nella mattinata di domenica 18 gennaio 2026, i carabinieri di Fasano hanno rinvenuto una cartuccia di proiettile calibro 9 davanti al Municipio, pochi minuti prima dell’arrivo del procuratore Luca Tescaroli di Prato. L’episodio si inserisce in un contesto di minacce legate alla presentazione del suo libro, suscitando attenzione sulla sicurezza delle figure pubbliche coinvolte.

PRATO – I carabinieri hanno trovato una cartuccia di proiettile calibro 9 ieri mattina, domenica 18 gennaio 2026, davanti al Municipio di Fasano (Brindisi), a pochi minuti dall’arrivo del procuratore di Prato Luca Tescaroli. Il bossolo è stato immediatamente repertato dai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti del caso, ipotizzando un possibile gesto intimidatorio legato alla presenza del magistrato nel comune pugliese. Tescaroli era atteso a Fasano per la presentazione del suo ultimo libro, “Il biennio di sangue”, dedicato alle stragi mafiose del 1992-1993. Alla luce del ritrovamento, gli uomini della scorta hanno inizialmente sconsigliato al procuratore di tenere l’incontro pubblico. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato, minacce procuratore Tescaroli: proiettile davanti al Comune di Fasano per la presentazione del suo libro

Tescaroli: "Non mi faccio intimidire". Proiettile vicino al Comune di Fasano. Poco dopo è arrivato il procuratore

Un proiettile calibro 9 è stato rinvenuto ieri mattina nei pressi del Comune di Fasano, in Puglia, poco prima dell’arrivo del procuratore di Prato, Luca Tescaroli. L’episodio si inserisce in un contesto di attenzione e sicurezza, senza ancora chiarire le circostanze o i responsabili. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale e si inserisce nelle attività di tutela e vigilanza delle autorità.

Minacce a Tescaroli, trovato un proiettile dove il magistrato ha presentato il suo libro: indagano i carabinieri

Nella mattinata di domenica 18 gennaio, i carabinieri di Fasano hanno rinvenuto un proiettile calibro 9 nei pressi dell’ingresso del Palazzo di Città. L’episodio si è verificato in un contesto in cui il magistrato Tescaroli, autore di un recente libro, ha ricevuto minacce. Le indagini sono in corso per accertare eventuali collegamenti tra l’oggetto trovato e le minacce rivolte al magistrato.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tescaroli: "Non mi faccio intimidire". Proiettile vicino al Comune di Fasano. Poco dopo è arrivato il procuratore - Poco dopo era previsto il passaggio di Tescaroli che si trovava lì per la presentazione del suo libro. msn.com