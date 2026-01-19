Procura di Cassino Fucci scopre le carte | Serve il procuratore aggiunto per monitorare meglio il territorio

Da aprile, con l’arrivo del procuratore capo Fucci, la Procura di Cassino ha adottato un approccio più incisivo e coordinato sul territorio. È stato evidenziato il bisogno di un procuratore aggiunto per rafforzare il monitoraggio e migliorare la collaborazione con le istituzioni locali, segnando un cambiamento di strategia volto a garantire una presenza più efficace e condivisa.

«Una vasta area sottovalutata». Criminalità organizzata, carenze di organico e l’allarme sulla violenza tra minori Un cambio di passo che non resta inosservato. Da quando il procuratore capo Fucci è arrivato a Cassino, ad aprile, la Procura ha iniziato a muoversi con una linea più visibile, più presente sul territorio e soprattutto più integrata con il resto delle istituzioni. Un’impostazione che oggi si traduce in un progetto preciso: rafforzare strutturalmente l'ufficio giudiziario, istituendo la figura del procuratore aggiunto, per garantire un monitoraggio più efficace non solo su Cassino ma anche su Formia, Gaeta e l’intero Sud Pontino.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Premio “Nicola Barbato” al Procuratore Carlo Fucci

Il 10 gennaio, presso la Tenuta Reale di Carditello in provincia di Caserta, si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio “Nicola Barbato” al Procuratore Capo della Repubblica Carlo Fucci. L’evento si è svolto in un contesto storico e simbolico, rappresentando un momento di riconoscimento istituzionale per il suo impegno nel settore giudiziario. La manifestazione ha sottolineato l’importanza del ruolo della giustizia nel territorio.

Giovane accoltellato, il procuratore Fucci: «Social diffusori di violenza, mancano gli esempi virtuosi» - La Procura della Repubblica di Cassino è da tempo in prima linea nel contrasto ai reati su più livelli, ma l’azione investigativa e giudiziaria si affianca sempre più ... ilmessaggero.it