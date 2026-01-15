Premio Nicola Barbato al Procuratore Carlo Fucci

Il 10 gennaio, nella Tenuta Reale di Carditello, si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio “Nicola Barbato” al Procuratore Capo della Repubblica, Carlo Fucci. L'evento si è svolto in un contesto storico e culturale di grande valore, riflettendo l'importanza del ruolo istituzionale e della lotta alla criminalità. La manifestazione ha sottolineato l'impegno e la dedizione del destinatario nel suo operato.

Si è svolta il 10 gennaio, nella suggestiva cornice della Tenuta Reale di Carditello, in provincia di Caserta – già proprietà dei Borbone e oggi simbolo di rinascita istituzionale e culturale – la cerimonia di conferimento del Premio "Nicola Barbato" al Procuratore Capo della Repubblica di Cassino, Carlo Fucci. Il riconoscimento assume un valore che va oltre la dimensione celebrativa, ponendo l'accento sul ruolo che la Procura della Repubblica di Cassino svolge come presidio avanzato di legalità in un'area strategica del Paese. La sua giurisdizione comprende infatti Cassino, il Sud Pontino e una parte rilevante dell'Alto Casertano, territori caratterizzati da forti interconnessioni economiche e sociali e da dinamiche criminali che richiedono una risposta giudiziaria solida e coordinata.

