Premio Nicola Barbato al Procuratore Carlo Fucci

Il 10 gennaio, presso la Tenuta Reale di Carditello in provincia di Caserta, si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio “Nicola Barbato” al Procuratore Capo della Repubblica Carlo Fucci. L’evento si è svolto in un contesto storico e simbolico, rappresentando un momento di riconoscimento istituzionale per il suo impegno nel settore giudiziario. La manifestazione ha sottolineato l’importanza del ruolo della giustizia nel territorio.

Un riferimento istituzionale per Cassino, Sud Pontino e Alto Casertano angela.nicoletti Giornalista FrosinoneToday 15 gennaio 2026 13:55 Si è svolta il 10 gennaio, nella suggestiva cornice della Tenuta Reale di Carditello, in provincia di Caserta – già proprietà dei Borbone e oggi simbolo di rinascita istituzionale e culturale – la cerimonia di conferimento del Premio “Nicola Barbato” al Procuratore Capo della Repubblica di Cassino, Carlo Fucci. Il riconoscimento assume un valore che va oltre la dimensione celebrativa, ponendo l’accento sul ruolo che la Procura della Repubblica di Cassino svolge come presidio avanzato di legalità in un’area strategica del Paese. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

