Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso, in particolare il PSV, rappresenta un indicatore chiave per il mercato energetico. Al 19 gennaio 2026, il valore del PSV si attesta a circa 0,402 euroSmc, equivalenti a circa 42,78 euroMWh. Questa analisi permette di comprendere le attuali tendenze del mercato del gas e di valutare l’andamento dei prezzi in modo preciso e aggiornato.
Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 19 Gennaio 2026, si attesta a circa 0,402 euroSmc (pari a 42,78 euroMWh). Questo prezzo rappresenta il riferimento principale per il mercato italiano del gas naturale, utilizzato sia dagli operatori che dagli analisti per valutare le dinamiche di approvvigionamento e vendita all’ingrosso. Analizzando l’andamento delle ultime settimane, il PSV ha mostrato una tendenza al rialzo dopo una fase di relativa stabilità. Dai valori di inizio gennaio, inferiori a 0,285 euroSmc (circa 30 euroMWh), si è registrata una crescita progressiva che ha portato il prezzo sopra la soglia di 0,40 euroSmc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
