Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 27 Ottobre 2025, è pari a 0,316 €Smc (equivalente a 33,39 €MWh). Questo dato rappresenta il prezzo medio giornaliero del gas naturale scambiato all’ingrosso sul mercato italiano. Analizzando l’andamento recente del PSV, si nota una leggera ripresa rispetto ai minimi toccati a metà mese. Dopo aver oscillato tra 30 e 32 €MWh (0,284-0,303 €Smc) nella prima metà di Ottobre, il prezzo ha registrato una risalita, superando nuovamente i 33 €MWh (0,312 €Smc) negli ultimi giorni. La volatilità resta comunque contenuta, segno di un mercato che, pur sensibile alle dinamiche stagionali e internazionali, mantiene una certa stabilità rispetto ai picchi osservati negli anni precedenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

