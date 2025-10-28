Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 27 Ottobre 2025, è pari a circa 0,318 €Smc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 33,39 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc (quindi 33,39 €MWh? 0,318 €Smc). Negli ultimi giorni il prezzo del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha mostrato una tendenza alla stabilità, con lievi oscillazioni attorno alla soglia di 0,31-0,33 €Smc. Dopo un picco registrato intorno al 21-22 Ottobre 2025, con valori superiori a 0,33 €Smc, si è osservata una leggera flessione che ha riportato il prezzo su livelli più contenuti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

