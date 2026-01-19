presunti finanziamenti ad hamas scarcerato il 52enne arrestato a sassuolo

Il tribunale del Riesame di Genova ha deciso di scarcerare Abu Rawwa Adel Ibrahim Salameh, 52 anni, residente a Sassuolo, coinvolto in un’indagine sui presunti finanziamenti ad Hamas attraverso organizzazioni benefiche in Italia. L’uomo, precedentemente arrestato, è stato rimesso in libertà mentre proseguono le indagini per chiarire il suo ruolo nell’ambito dell’inchiesta ligure.

Modena, 19 gennaio 2026 – Il tribunale del Riesame di Genova ha rimesso in libertà Abu Rawwa Adel Ibrahim Salameh, immobiliarista 52enne residente a Sassuolo, nel Modenese, finito in carcere nell’ambito dell’inchiesta avviata in Liguria sui presunti finanziamenti ad Hamas raccolti in Italia attraverso organizzazioni benefiche. Dopo la camera di consiglio che si è svolta la settimana scorsa, il 52enne, difeso dall’avvocato modenese Fausto Gianelli, ha potuto lasciare il carcere, assieme ad altri due degli indagati che avevano ricevuto delle misure cautelari. Per gli inquirenti Abu Rawwa Adel Ibrahim Salameh si sarebbe dato da fare per raccogliere una cifra vicina al milione di euro, negli anni, poi inviata in Palestina e, sempre per l’accusa, finita nelle casse di Hamas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Scarcerato Raed Al Salahat, il palestinese arrestato per presunti fondi ad Hamas

Raed Al Salahat, palestinese, è stato recentemente scarcerato dopo l’arresto legato a presunti finanziamenti ad Hamas. La decisione del tribunale di Genova rappresenta un momento importante per le parti coinvolte, suscitando reazioni diverse. Samuele Zucchini, presente all’evento, ha commentato con entusiasmo, definendo la vicenda come una vittoria significativa per il popolo italiano. La vicenda rimane sotto osservazione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

