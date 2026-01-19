Scarcerato Raed Al Salahat il palestinese arrestato per presunti fondi ad Hamas

Raed Al Salahat, palestinese, è stato recentemente scarcerato dopo l’arresto legato a presunti finanziamenti ad Hamas. La decisione del tribunale di Genova rappresenta un momento importante per le parti coinvolte, suscitando reazioni diverse. Samuele Zucchini, presente all’evento, ha commentato con entusiasmo, definendo la vicenda come una vittoria significativa per il popolo italiano. La vicenda rimane sotto osservazione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

“Una grande vittoria per il popolo italiano”. Samuele Zucchini, pochi minuti dopo la decisione del tribunale di Genova, è raggiante. È stato infatti scarcerato il suo assistito, Raed Al Salahat, il 48enne kuwaitiano residente in via del Campuccio in Oltrarno a Firenze e arrestato a fine dicembre.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Presunti fondi ad Hamas: presidio al carcere di Sollicciano in solidarietà a Rahed Al Salahat, tra bandiere di Palestina e Venezuela

Oltre un centinaio di attivisti si sono riuniti davanti al carcere di Sollicciano a Firenze in solidarietà con Rahed Al Salahat, arrestato recentemente. La manifestazione ha visto la presenza di bandiere palestinesi e venezuelane, nel rispetto della vicenda legata a presunti fondi ad Hamas e alla tutela dei diritti umani. Un gesto di vicinanza che riflette le tensioni e le questioni politiche attuali nel contesto internazionale.

Leggi anche: Inchiesta sui finanziamenti ad Hamas, chi è Raed Al Salahat : i doni dei fedeli, i legami col ‘boss’ europeo, il ruolo chiave in moschea

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Scarcerato Raed Al Salahat, braccio destro dell'imam di Firenze, accusato di aver sostenuto Hamas - L'avvocato: «È stato scarcerato a seguito dell’annullamento dell’ordinanza cautelare, ritenuta generica. corrierefiorentino.corriere.it