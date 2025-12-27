Mohamed Hannoun chi è il presidente dell’Api arrestato oggi per presunti finanziamenti ad Hamas

Mohammed Hannoun, chi è il presidente dei palestinesi in Italia. Il giuramento per Hamas con la figlia e le accuse respinte: «Una bufala» - Ufficialmente un architetto e il volto della beneficenza palestinese in Italia, per i magistrati della DDA di Genova è invece il "colonnello" del finanziamento al ... leggo.it

Chi è Mohammad Hannoun, il presidente dei palestinesi in Italia arrestato per i fondi ad Hamas - E' stato coccolato da Laura Boldrini, Alessandro Di Battista e Ghali l'architetto Mohammad Hannoun, arrestato oggi perché "membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas'. startmag.it

In questi anni la sinistra ha invitato Hannoun ai loro eventi e l’ha difeso quando iniziavano a essere evidenti i rapporti che intratteneva con organizzazioni terroristiche. Ora giustizia è fatta: Mohammad Hannoun è finalmente dietro alle sbarre. Con il governo # - facebook.com facebook

C'è anche il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia tra gli arrestati. Gli investigatori definiscono Mohammad Hannoun "membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas" e 'vertice della cellula italiana dell'organizzazione Hamas' x.com

