Mohamed Hannoun chi è il presidente dell’Api arrestato oggi per presunti finanziamenti ad Hamas
Secondo quanto riferito dalle indagini, il 63enne residente a Genova era già finito al centro di numerose inchieste per le attività di raccolta fondi destinate alle famiglie di kamikaze e ai terroristi palestinesi. Le scoperte dell'ultimo periodo, però, avrebbero dimostrato come Hannoun fosse "il vertice della cellula italiana" di Hamas, a cui avrebbe destinato il 71% dei fondi raccolti a favore dei palestinesi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
