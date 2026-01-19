Alle elezioni presidenziali in Portogallo, il primo turno evidenzia un forte spostamento verso la destra, con Ventura che supera la soglia e si qualifica per il ballottaggio, raddoppiando i consensi rispetto alle precedenti consultazioni. Questa dinamica modifica gli scenari politici consolidati nel paese, indicando un possibile cambiamento nell’orientamento degli elettori portoghesi.

Il primo turno delle elezioni presidenziali portoghesi consegna un dato politico chiaro: la destra avanza e rompe gli equilibri consolidati. Antònio José Seguro chiude formalmente in testa con il 31%, ma l’attenzione si concentra su André Ventura. Il candidato di Chega ottiene il 23%, raccoglie 1.321.387 voti e accede al ballottaggio dell’8 febbraio, certificando una crescita che sposta definitivamente l’asse del confronto politico nazionale. Ventura incassa i consensi, la destra avanza. Il confronto con il passato rende immediatamente chiara la portata del risultato. Alle precedenti presidenziali Chega si era fermato al 12%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Presidenziali in Portogallo, la sorpresa è a destra: Ventura passa al ballottaggio raddoppiando i consensi

Presidenziali in Portogallo, al ballottaggio il socialista Seguro e l’ultradestra di Ventura

In Portogallo, le elezioni presidenziali si concluderanno con un secondo turno tra il candidato socialista e il rappresentante dell’ultradestra. La sfida si svolge in un contesto di confronto tra forze politiche diverse, riflettendo le dinamiche attuali del paese. La scelta degli elettori sarà determinante per il futuro istituzionale e politico del Portogallo.

Portogallo: a Seguro primo turno presidenziali, l'8/2 ballottaggio con Ventura

Il socialista Antonio José Seguro ha ottenuto il maggior numero di voti nel primo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo, svoltosi il 19 gennaio. Con lui si confronterà al ballottaggio l’estrema destra rappresentata da André Ventura, previsto per l’8 febbraio. La sfida tra i due candidati rappresenta un momento importante nel panorama politico portoghese, con gli elettori chiamati a scegliere tra due visioni differenti per il futuro del paese.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Elezioni presidenziali in Portogallo, verso ballottaggio: Seguro avanti, secondo Ventura - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni presidenziali in Portogallo, verso ballottaggio: Seguro avanti, secondo Ventura ... tg24.sky.it