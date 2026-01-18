Minacce a Tescaroli trovato un proiettile dove il magistrato ha presentato il suo libro | indagano i carabinieri

Nella mattinata di domenica 18 gennaio, i carabinieri di Fasano hanno rinvenuto un proiettile calibro 9 nei pressi dell’ingresso del Palazzo di Città. L’episodio si è verificato in un contesto in cui il magistrato Tescaroli, autore di un recente libro, ha ricevuto minacce. Le indagini sono in corso per accertare eventuali collegamenti tra l’oggetto trovato e le minacce rivolte al magistrato.

Un proiettile calibro 9, sparato da una pistola. È quello che hanno trovato i carabinieri nei pressi dell'ingresso del Palazzo di Città a Fasano, in provincia di Brindisi, la mattina di domenica 18 gennaio. Un ritrovamento inquietante, visto che in quel luogo sarebbe passato dopo pochi momenti Luca Tescaroli, procuratore capo di Prato. Il magistrato era atteso per la presentazione del suo libro, Il biennio di sangue, edito da Paperfirst, prevista per le ore 11. I militari hanno subito collegato il ritrovamento del proiettile all'arrivo del magistrato, chiedendo l'immediato intervento degli artificieri.

Il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, torna a scrivere al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e ai vertici di tutte le forze dell'ordine

