Un proiettile calibro 9 è stato rinvenuto ieri mattina nei pressi del Comune di Fasano, in Puglia, poco prima dell’arrivo del procuratore di Prato, Luca Tescaroli. L’episodio si inserisce in un contesto di attenzione e sicurezza, senza ancora chiarire le circostanze o i responsabili. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità locale e si inserisce nelle attività di tutela e vigilanza delle autorità.

FASANO (Brindisi) Un proiettile calibro 9 è stato trovato ieri mattina nel luogo dove, dopo poco, era previsto il passaggio del procuratore di Prato, Luca Tescaroli. Un fatto inquietante. A trovare il proiettile sono stati i carabinieri: è stato rinvenuto vicino all’ingresso del Palazzo di Città di Fasano, in provincia di Brindisi, dove appunto ieri si è recato Tescaroli (che vive sotto scorta per le minacce ricevute in passato) per presentare il suo libro "Il biennio di sangue", edito da Paperfirst, appuntamento previsto per le ore 11. Il caposcorta ieri mattina ha comunicato al procuratore Tescaroli, mentre stava partendo da Locorotondo, in provincia di Bari, attorno alle 10,35, che era stata appena trovata una cartuccia calibro nove usata (ma non ossidata) a ridosso della porta che Tescaroli doveva attraversare per recarsi al Comune di Fasano, dove era prevista appunto la presentazione del suo libro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tescaroli: "Non mi faccio intimidire". Proiettile vicino al Comune di Fasano. Poco dopo è arrivato il procuratore

Tescaroli: "Non mi faccio intimidire". Proiettile vicino al Comune di Fasano. Poco dopo è arrivato il procuratore