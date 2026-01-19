Prada | il menswear contemporaneo esercizio di intelligenza estetica

Prada si distingue nel panorama del menswear contemporaneo per la sua capacità di coniugare eleganza e pensiero critico. La maison italiana, attraverso le sue creazioni, riflette un approccio intelligente all’abbigliamento maschile, trasformando il vestire in un esercizio di estetica e riflessione. Un esempio di come il design possa essere interpretato come linguaggio di comunicazione e identità, mantenendo sempre sobrietà e raffinatezza.

Life&People.it Prada si inserisce con precisione nel dibattito contemporaneo sul menswear, confermando ancora una volta la capacità della maison di trasformare l’abito in strumento di pensiero. Per la sfilata Uomo FallWinter 2026-27, Miuccia Prada e Raf Simons fanno chiarezza: tra precisione sartoriale e stratificazioni in un set come un palazzo sventrato pronto al restauro, il passato viene ripristinato, riorganizzato e ristrutturato per affrontare l’incertezza del presente, lavorano invece su un linguaggio fatto di rigore, sottrazione e controllo, dove ogni capo sembra interrogare il ruolo stesso dell’uomo contemporaneo.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it Leggi anche: Il brand americano è diventato l'ispirazione estetica per le decorazioni natalizie: più che un'estetica, è un sentimento di nostalgia e desiderio Menswear: Firenze passa il testimone a Milano

Oggi prende il via la nuova edizione della Milano Fashion Week® Men’s, una delle principali manifestazioni dedicate alla moda maschile. Organizzata da CNMI con il supporto di istituzioni come il MAECI, Agenzia ICE e il Comune di Milano, la settimana presenta un programma di 84 eventi, confermando il ruolo di Milano come centro di riferimento per l’industria della moda maschile, dopo il passaggio di testimone da Firenze. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Prada ridefinisce il presente con una sfilata uomo che riscrive i codici dell’eleganza contemporanea - Prada rilegge il presente con lucidità, scegliendo una narrazione che intreccia concretezza e riflessione critica. assodigitale.it

La moda ritorna a casa. Anche quando viene idealmente sventrata come quella voluta dalla coppia creativa Miuccia Prada e Raf Simons per il set di Prada Fall/Winter 2026-27: tre piani, frutto del nuovo capitolo della storica collaborazione con lo studio AMO d x.com

