Coperte in tartan, cuscini di velluto, un caminetto acceso e una tavola perfettamente apparecchiata con piatti di porcellana, calici e candelabri. Quest’anno i social non aspettano solo l’arrivo delle feste: sognano un Ralph Lauren Christmas, un Natale dal sapore vintage e dall’estetica curatissima. Cos’è il Ralph Lauren Christmas. Basta passare un po’ di tempo sui social per capirlo: la tendenza del Natale 2025, in fatto di decorazioni e addobbi, è la virale estetica Ralph Lauren Christmas. All’ennesimo reel di sale da pranzo in legno scuro, chalet di montagna e maglioni a trecce la domanda sorge spontanea: cosa c’entra il brand americano con la nascita di Gesù bambino? Non si tratta – come si potrebbe pensare – di un’iniziativa del brand o di una campagna particolarmente virale per la holiday season, ma di un trend nato spontaneamente sui social. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il brand americano è diventato l'ispirazione estetica per le decorazioni natalizie: più che un'estetica, è un sentimento di nostalgia e desiderio

