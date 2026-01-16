Menswear | Firenze passa il testimone a Milano

Oggi prende il via la nuova edizione della Milano Fashion Week® Men’s, una delle principali manifestazioni dedicate alla moda maschile. Organizzata da CNMI con il supporto di istituzioni come il MAECI, Agenzia ICE e il Comune di Milano, la settimana presenta un programma di 84 eventi, confermando il ruolo di Milano come centro di riferimento per l’industria della moda maschile, dopo il passaggio di testimone da Firenze.

Al via oggi la nuova edizione della Milano Fashion Week® Men’s. Organizzata da CNMI- Camera Nazionale della Moda Italiana con il supporto del MAECI-Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Agenzia ICE e del Comune di Milano, la settimana dedicata alla moda maschile conta 84 appuntamenti. Sotto i riflettori fino al 20 gennaio le collezioni di moda e accessori per l’autunnoinverno 20262027. “Milano si configura, come per ogni Fashion week, il crocevia internazionale di incontri, contatti e relazioni che costituiscono quel prezioso patrimonio a supporto della creatività, del know how e dell’innovazione riconosciuti in tutto il mondo e continua a rappresentare, anno dopo anno, il punto di riferimento per gli altri calendari e appuntamenti globali del settore, sia per gli stakeholder che per i tanti appassionati”, ha spiegato Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e alle Politiche del Lavoro con delega al Commercio, alla Moda e al Design, “Diverse location e tanti eventi renderanno anche questa settimana ricca e interessante, in attesa che sulla nostra città si accendano le luci dei Giochi Olimpici”. 🔗 Leggi su Panorama.it

