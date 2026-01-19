Potenziamento della rete elettrica | iniziati i lavori su corso Vittorio Emanuele

Da lunedì 19 gennaio sono iniziati i lavori di potenziamento della rete elettrica su corso Vittorio Emanuele II, a cura di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel. L’intervento rientra nel progetto “Resilienza Climatica” ed è finalizzato a migliorare l’affidabilità e la sostenibilità della rete cittadina. Gli interventi sono temporanei e si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale.

Da oggi, lunedì 19 gennaio, prende il via su corso Vittorio Emanuele II il cantiere di E-Distribuzione, società appartenente al Gruppo Enel, per il potenziamento della rete elettrica cittadina, nell’ambito del progetto “Resilienza Climatica”.Si tratta di un intervento che mira a rendere la rete.🔗 Leggi su Baritoday.it Potenziamento della rete elettrica in centro, in partenza il cantiere su corso Vittorio Emanuele

Inizia il cantiere su corso Vittorio Emanuele a Bari, nell’ambito del progetto ‘Resilienza Climatica’. I lavori prevedono la realizzazione di quattro nuove linee di media tensione per rafforzare la rete elettrica cittadina, con particolare attenzione al centro storico e ai quartieri limitrofi. L’intervento mira a migliorare la stabilità e l’affidabilità dell’approvvigionamento energetico, contribuendo alla resilienza della rete urbana. Lavori su Corso Vittorio Emanuele, si ricomincia dal 2 febbraio

A partire dal 2 febbraio, riprenderanno i lavori di riqualificazione su Corso Vittorio Emanuele a Salerno. Questa fase si inserisce nel percorso di miglioramento della zona, con l'obiettivo di riqualificare gli spazi pubblici e favorire un ambiente più accessibile e funzionale per cittadini e visitatori. I lavori continueranno secondo il cronoprogramma stabilito, contribuendo a valorizzare il centro della città.

