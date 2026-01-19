Polonara il ritorno a Sassari è da brividi | Spero che il peggio sia passato

Achille Polonara torna a giocare a Sassari dopo un intervento di trapianto di midollo osseo, affrontato con coraggio durante la battaglia contro la leucemia. La partita tra Sassari e Napoli ha rappresentato un momento importante di ripresa e speranza, con Polonara che ha fatto il suo ritorno sul campo, offrendo un messaggio di resilienza e determinazione ai tifosi e alla comunità sportiva.

«Mi aspettavo una grande accoglienza visto l'affetto dei tifosi sardi, ma è andato anche oltre», ha confessato Achille Polonara, che è salito in sala stampa per raccontare il suo ritorno a Sassari - facebook.com facebook

#LBASerieA Le parole in conferenza stampa di un emozionato Achille #Polonara nel giorno del suo ritorno a #Sassari x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.