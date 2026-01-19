Polonara il ritorno a Sassari è da brividi | Spero che il peggio sia passato

Achille Polonara torna a giocare a Sassari dopo un intervento di trapianto di midollo osseo, affrontato con coraggio durante la battaglia contro la leucemia. La partita tra Sassari e Napoli ha rappresentato un momento importante di ripresa e speranza, con Polonara che ha fatto il suo ritorno sul campo, offrendo un messaggio di resilienza e determinazione ai tifosi e alla comunità sportiva.

La sfida tra Sassari e Napoli ha visto in campo un protagonista inaspettato: è Achille Polonara, tornato al PalaSerradimigni per salutare i suoi tifosi dopo che negli scorsi mesi aveva subito un trapianto di midollo osseo dopo la battaglia con la leucemia. L'accoglienza per lui è stata straordinaria: "Spero che il peggio sia passato", ha detto a fine primo tempo lo stesso Polonara. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

