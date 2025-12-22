Achille Polonara | Oggi sto bene il peggio è passato

"Oggi sto bene, il peggio è alle spalle". Achille Polonara, ex giocatore della Virtus Bologna e della Nazionale italiana, si racconta a Verissimo e ripercorre il periodo più difficile della sua vita, segnato dalla lotta contro la leucemia mieloide acuta. Accanto a lui, in studio, la moglie Erika.

Polonara: «Vivo alla giornata ma sto bene: il peggio è passato». La moglie Erika: «Quando è entrato in coma, pensavo fosse morto» - «Ho passato dei momenti che una persona così giovane non dovrebbe mai vivere» ... msn.com

Achille Polonara che malattia ha avuto? Ecco come sta oggi l'atleta - Achille Polonara ha avuto una leucemia mieloide acuta, una forma aggressiva di tumore del sangue che colpisce il midollo osseo e compromette la produzione delle cellule sane. tag24.it

Achille Polonara commosso a Verissimo: «La febbre costante e la scoperta della leucemia. Dopo il coma non ricordavo mia figlia Vittoria» - facebook.com facebook

Achille Polonara alla Nova Arena di Tortona per assistere al match di qualificazione per la FIBA Basketball World Cup tra Italia e Islanda #TuttoUnAltroSport x.com

