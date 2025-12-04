Storica scalinata della Marina verso il restauro | progetto ammesso ai fondi regionali
C’è anche Sciacca tra le otto istanze ritenute ammissibili a finanziamento dal Dipartimento della pesca mediterranea della Regione Siciliana. Il progetto riguarda la riqualificazione di una storica scalinata del quartiere della Marina ed è stato inserito al secondo posto dell’elenco provvisorio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
