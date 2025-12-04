Storica scalinata della Marina verso il restauro | progetto ammesso ai fondi regionali

Agrigentonotizie.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è anche Sciacca tra le otto istanze ritenute ammissibili a finanziamento dal Dipartimento della pesca mediterranea della Regione Siciliana. Il progetto riguarda la riqualificazione di una storica scalinata del quartiere della Marina ed è stato inserito al secondo posto dell’elenco provvisorio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

storica scalinata della marina verso il restauro progetto ammesso ai fondi regionali

© Agrigentonotizie.it - Storica scalinata della Marina verso il restauro: progetto ammesso ai fondi regionali

Leggi anche questi approfondimenti

Torna ’Go to Barcolana’ La storica regata dei record da Marina verso Trieste - Dopo l’ottimo esordio nel 2022 si ripeterà l’evento collaterale all’importante manifestazione velica. Segnala ilrestodelcarlino.it

Restaurate le Mura della Marina a Genova. Recuperato un angolo di storia e il percorso verso il mare - Genova – Sembra quasi di camminare nel passato, oggi, passeggiando sulle restaurate Mura della Marina a Genova. Da ilsecoloxix.it

Storica deposizione di uova di tartaruga marina a Riccione - Storica deposizione di uova di tartaruga marina Caretta caretta sulla spiaggia libera del Marano di Riccione: è la prima volta nella storia della provincia di Rimini, documentata da ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Storica Scalinata Marina Verso