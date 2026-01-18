Napoli infortunio Rrahmani | oggi sarà valutato con Politano E Neres è un giallo

Napoli si prepara alla prossima sfida con alcune incognite in difesa. Rrahmani sarà valutato oggi insieme a Politano, mentre il futuro di Neres resta incerto. Gli infortuni continuano a rappresentare una sfida per il team, che deve fare i conti con assenze importanti. La rosa del Napoli dovrà quindi adattarsi alle nuove difficoltà per mantenere il ritmo in campionato.

Torna la vittoria, ma anche qualche altra cosa. Gli infortuni, per esempio, che non lasciano il Napoli: sembrano essersi appassionati così tanto da tornare a riempire l’infermeria immediatamente dopo il Sassuolo. Troppa calma nelle ultime settimane per come è andata la stagione: così, ai cinque azzurri che già occupano il loro posto in attesa di rientrare, ci sono altri azzurri che possono aggiungersi alla “causa” delle difficoltà. Il primo sarà Amir Rrahmani: questa mattina immediatamente esami per il kosovaro uscito poco dopo l’ora di gioco dal campo. Uno scatto, poi si lascia andare giù: un movimento visto più e più volte quest’anno dallo staff medico azzurro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it Leggi anche: Conte col Como ritrova Rrahmani, Neres-Hojlund-Politano come prova del tridente titolare (Sky) Leggi anche: Napoli-Como, le formazioni ufficiali. Rrahmani e Buongiorno dal 1?, 4-3-3 con Neres e Hojlund © Ilmattino.it - Napoli, infortunio Rrahmani: oggi sarà valutato con Politano. E Neres è un giallo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Neres gioca Inter-Napoli? Convocato, titolare, in panchina? Le ultime sulle sue condizioni dopo l'infortunio; Fabregas: « Modric? Ancora oggi fa la differenza. C'è gente che vuole lottare fino alla fine, io invece volevo allenare»; Napoli, le soluzioni anti Inter: dentro Beukema, Di Lorenzo in fascia e Politano fa il 10; Napoli, Hojlund e Rrahmani tornano a disposizione: convocati con il Lecce. Napoli, anche Rrahmani, Politano ed Elmas ko: la reazione di Conte, Stellini attacca su calendario e mercato - Sassuolo, anche Rrahmani, Politano ed Elmas infortunati tra gli azzurri: la reazione di Conte e l'attacco del vice Stellini su calendario e mercato. sport.virgilio.it

Napoli, il caso infortuni: da Lukaku a De Bruyne, da Anguissa a Rrahmani. Cosa c'è dietro e quali sono i motivi - Anche oggi, nel match contro il Sassuolo, Antonio Conte ha perso Elmas, Rrahmani e Politano per ... msn.com

Napoli ridotto all'osso, anche Rrahmani e Politano out per infortunio: come giocherebbe contro Copenhagen e Juventus senza di loro - Conte ha perso altri due elementi fondamentali della propria rosa durante la partita vinta contro il Sassuolo. msn.com

+++ Ennesimo INFORTUNIO per il Napoli +++ https://shorturl.at/bG9kY - facebook.com facebook

#Napoli, dopo Rrhamani ed Elmas problemi anche per #Politano: infortunio al flessore, a rischio per Champions e Juventus x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.