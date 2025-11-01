Conte col Como ritrova Rrahmani Neres-Hojlund-Politano come prova del tridente titolare Sky

Secondo Sky Sport, Conte dovrebbe tornare al 4-3-3 contro Fabregas. Di seguito riportiamo le probabili formazioni di Napoli e Como. Conte arriva al match voglioso di tenere la testa della classifica insieme alla Roma e centrare l'ottava vittoria in campionato su 10 giornate, preparandosi poi al meglio per la sfida all'Eintracht che avrà luogo martedì alle 18:45. Il Como continua a sognare a occhi aperti e sempre con più consapevolezza e già l'anno scorso mise in difficoltà non poco gli azzurri, nonostante il gol di McTominay dopo meno di dieci secondi di gioco. Napoli-Como, le probabili formazioni (Sky).

