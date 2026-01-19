Poliambulatorio di Oria | da febbraio più prestazioni nel centro prelievi

Il poliambulatorio di Oria amplia i servizi offerti nel centro prelievi. A partire da febbraio, il numero di prelievi giornalieri sarà aumentato da 20 a 30, migliorando l’efficienza e la disponibilità per i pazienti. Il centro sarà aperto anche il 6 febbraio, offrendo un servizio più completo e più accessibile a chi necessita di esami di laboratorio.

ORIA - Si arricchisce l'offerta di servizi sanitari nel poliambulatorio di Oria. A partire dal prossimo mese di febbraio il numero di prelievi che potranno essere effettuati nella giornata settimanale di apertura del Centro Prelievi salirà da 20 a 30 e dal 6 febbraio il giorno programmato per.

