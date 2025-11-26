Centro sociosanitario e centro prelievi di Montevarchi riprogrammazione dei servizi
La direzione di zona distretto dell'Asl Toscana sud est comunica che, nella giornata di venerdì 28 novembre, tutti i servizi non urgenti del centro Sociosanitario di via Podgora 7 a Montevarchi - incluso il Cup e il centro prelievi - saranno sospesi dalle 8.30 e per l’intera giornata a causa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
